Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы

Фото: ТАСС/Евгений Разумный
Правозащитницу Марину Литвинович исключили из Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Такое решение было принято Советом Общественной палаты России, сообщает ТАСС.
Зампредседателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов пояснил, что при принятии данного решения были проанализированы все доводы и мнения.
"С одной стороны, действительно, Марина Литвинович является таким активным членом ОНК, с другой – все-таки мы посчитали, что с ее стороны, к сожалению, слишком много нарушений как регламента работы ОНК, так и кодекса этики было зафиксировано", – сказал он.
Холодов также добавил, что ОНК должен работать как единый сплоченный коллектив, чтобы не возникало соблазнов по использованию своего статуса в разных личных целях. Соответствующие решения могут быть приняты, если членом ОНК не уважаются данные нормы, сказал он.
Сообщалось, что Литвинович допускала распространение недостоверной информации, которая подрывала доверие к институту общественных наблюдателей, разглашала данные следствия.
Ранее стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение штрафов в размере до 200 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до двух лет за разглашение данных о сотрудниках силовых ведомств и их близких, полученных за счет служебного положения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: