Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы

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Правозащитницу Марину Литвинович исключили из Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Такое решение было принято Советом Общественной палаты России, сообщает ТАСС.

Зампредседателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов пояснил, что при принятии данного решения были проанализированы все доводы и мнения.

"С одной стороны, действительно, Марина Литвинович является таким активным членом ОНК, с другой – все-таки мы посчитали, что с ее стороны, к сожалению, слишком много нарушений как регламента работы ОНК, так и кодекса этики было зафиксировано", – сказал он.

Холодов также добавил, что ОНК должен работать как единый сплоченный коллектив, чтобы не возникало соблазнов по использованию своего статуса в разных личных целях. Соответствующие решения могут быть приняты, если членом ОНК не уважаются данные нормы, сказал он.

Сообщалось, что Литвинович допускала распространение недостоверной информации, которая подрывала доверие к институту общественных наблюдателей, разглашала данные следствия.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение штрафов в размере до 200 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до двух лет за разглашение данных о сотрудниках силовых ведомств и их близких, полученных за счет служебного положения.