СК проверяет данные об аферах под предлогом помощи больным детям в Москве

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Следователи организовали проверку информации о возможных мошеннических действиях в социальной сети, сообщает РИА Новости.

Как рассказали агентству эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков", десятки пользователей Сети пожаловались на обман со стороны блогера Даниила Масленникова, который под ником Бородатый Ден якобы забирает себе средства, собранные для помощи детям с тяжелыми заболеваниями, детдомам и приютам для животных. Предположительно, ему делали перечисления от 1,5 до 60 тысяч рублей. У блогера более 800 тысяч подписчиков в TikTok и 200 тысяч – в Instagram.

"Пользователь одной из соцсетей ввел в заблуждение обратившихся к нему граждан и путем обмана завладел их денежными средствами, якобы предназначенными для помощи детям с тяжелыми заболеваниями", – сказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Проводится доследственная проверка.

Ранее СК начал проверку после рейдерского захвата квартиры, где живет музыкант Виталий Николаев со своей женой и дочкой.