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Москва 24

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Общество

11:31

В ЛДПР предложили ввести новый вид страхования

общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ЛДПР предложили ввести страхование ответственности коммунальных и дорожных служб, сообщает РИА Новости.

С соответствующим предложением замруководителя фракции Ярослав Нилов обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, главам Минтранса и Минстроя Виталию Савельеву и Иреку Файзуллину.

Согласно инициативе, владелец пострадавшего от некачественной работы городских служб транспортного средства сможет обратиться за возмещением ущерба к страховщику, который впоследствии в порядке регресса взыщет эти средства с юридического лица, причинившего вред.

Также парламентарии призвали обратить внимание на перспективу развития добровольного страхования ответственности городских коммунальных и дорожных служб.

Ранее сообщалось, что группа депутатов ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесут в Госдуму законопроект, согласно которому действие полиса ОСАГО могут распространить на случаи причинения вреда автовладельцам в результате незаконных действий госорганов, отвечающих за состояние дорог, а также коммунальных служб.

Ожидается, что принятие законопроекта повысит уровень доверия к этому виду обязательного страхования, а также обеспечит дополнительную защищенность водителей. Отмечается также, что принятие законопроекта не приведет к убыткам страховых компаний, поскольку выплаченные пострадавшим компенсации полностью возместят причинители вреда.

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