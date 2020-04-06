Полиция проводит проверку после видео с застольем в Саратове

Фото: телеграм-канал Baza

Правоохранительные органы начали проверку после публикации видео с застольем и танцами во дворе дома в Саратове, где действует режим самоизоляции, сообщает РИА Новости.

Видеозапись появилась в одном из телеграм-каналов. На ней запечатлено, как во дворе многоквартирного дома несколько человек накрыли на стол, семеро из них танцевали, причем одна из женщин стояла рядом с детской коляской.

Полиция начала проверку на предмет нарушения, действиям жителей дадут правовую оценку.

Власти Саратовской области ограничили до 30 апреля работу объектов торговли в регионе, обязали всех граждан не покидать свои дома, разрешив лишь ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.

Кроме того, 10 апреля в области вводится система спецпропуска для перемещения граждан.

По данным на 3 апреля, в Саратовской области зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом, один человек уже вылечился. Два человека скончались от тяжелых хронических заболеваний, но перед этим в стационаре они заразились коронавирусом от других заболевших COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего случаев заражения в Москве – 591.

В целом в 80 регионах на сегодняшний день зарегистрировано 6343 случая коронавирусной инфекции. Из больниц выписали 406 человек. За весь период умерли 47 человек.

В мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.