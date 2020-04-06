Протоиерея храма в Крылатском госпитализировали с подозрением на коронавирус

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У протоирея храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Георгия Бреева подозревают коронавирус, его госпитализировали. Об этом говорится на сайте храма.

"У одного из наших священников – иерея Виктора Волкова – подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция". У протоиерея Георгия Бреева и иерея Дмитрия Карпова выявлены симптомы коронавируской инфекции, но официально диагноз пока не подтвержден. Отец Георгий госпитализирован", – говорится в сообщении.

Как подчеркивается, Карпов и Волков лечатся на дому. Всех прихожан, которые контактировали с ними, просят самоизолироваться.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.

За последние сутки в России подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего случаев заражения в Москве – 591.

В целом в 80 регионах на сегодняшний день зарегистрировано 6343 случая коронавирусной инфекции. Из больниц выписали 406 человек. За весь период умерли 47 человек. В мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.

