Еще пять человек в Подмосковье вылечились от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Московской области еще пять человек вылечились от COVID-19. Об этом рассказали в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

"После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию они выписаны из стационарных отделений больниц", – говорится в сообщении службы.

По данным штаба, общее число вылечившихся от коронавируса достигло 39 человек.

Согласно последней информации ВОЗ, в мире зафиксировали уже свыше 1,13 миллиона случаев заражения коронавирусом, почти 63 тысячи человек скончалось. Всего в 79 регионах России на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что ученые поддержали создание в России банка плазмы излечившихся от COVID-19.

Кроме того, недавно Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на COVID-19 на дому.

