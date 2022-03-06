В Москве за сутки госпитализировали 250 человек с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За сутки в Москве госпитализировали 250 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

На ИВЛ находятся 254 человека. Выздоровели за 24 часа еще 2 338 пациентов. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 2 506 536.

За сутки выявляли 1 901 новый случай коронавируса, скончались 75 пациентов.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в настоящее время в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, однако есть риск нового всплеска. Он также отметил, что на уровень коллективного иммунитета влияет вакцинация, поэтому, как считает врач, время спада заболеваемости COVID-19 нужно использовать для ревакцинации.

