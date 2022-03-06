В России за сутки госпитализированы 8 242 человека с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки госпитализированы 8 242 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 11,3% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Число госпитализаций снизилось в 57 регионах страны, рост зафиксирован в 26 регионах.

За последние 24 часа в стране были выявлены 79 863 новых случая COVID-19. В РФ за сутки выздоровели от коронавируса 149 060 человек. При этом было зафиксировано 744 летальных исхода.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что около 97% пациентов, находящихся в больницах с коронавирусом, не вакцинированы. По словам ученого, вакцина "Спутник V" при вакцинации и ревакцинации "Спутником Лайт" при заболевании коронавирусом защищает от госпитализации на 95–96%.

