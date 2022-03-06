Синоптики рассказали о погоде в столице 6 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В воскресенье, 6 марта, в столице и Московской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, говорится на портале "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, существенных осадков не ожидается.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области до 3 градусов мороза. Ветер западный 5-10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В середине дня атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в праздничные дни в столицу вернется февральская погода.

По ее словам, в первый рабочий день, 9 марта, также ожидается дальнейшее понижение температуры. Ночью ожидается -11...-16 градусов, а днем – около -5 градусов, температура будет ниже своих многолетних значений.

