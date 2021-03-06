Еще 1 922 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице выздоровели еще 1 922 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Как уточняется, общее число выздоровевших в столице достигло 909 692 человек.

За последние сутки в Москве подтвердили 1 820 новых случаев коронавируса, причем госпитализация потребовалась 701 пациенту. За тот же период в столице от последствий заражения скончались 50 пациентов.

В России за последние сутки выявили 11 022 новых случая коронавируса. Таким образом, в стране нарастающим итогом зарегистрирован 4 312 181 случай (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

