40 школьников из Москвы поехали в Карелию на финальный отбор перед экспедицией в Арктику

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Карелию отправились 40 московских школьников. Там они пройдут финальный отбор перед Большой арктической экспедицией, сообщает Агентство "Москва".

Так, в Карелии дети должны будут решать тесты и выполнять задания, которые позволят им выделиться и пройти отбор в отряд. Отмечается, что для перехода Северного полюса на лыжах отберут только семерых участников.

"На Северный полюс из года в год отправляются только лучшие из лучших. На учебно-тренировочных сборах в Карелии ребят ждет проверка даже более суровая, чем на дрейфующих арктических льдах", – отметил почетный полярник Матвей Шпаро.

Ранее сообщалось о том, что команду арктических исследователей разделят на два отряда. Первому из них необходимо будет провести ряд экспериментов на российской научной дрейфующей станции в Центральной Арктике, второму же предстоит на лыжах добраться до "вершины планеты" – Северного полюса.