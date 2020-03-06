Ростуризм посоветовал россиянам рассмотреть варианты отдыха внутри страны

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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) посоветовало гражданам РФ рассмотреть варианты отдыха внутри страны в связи с коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

Она пояснила, что на сегодняшний день ограничений на путешествия по России не вводились, добавив, что отдых внутри страны может стать хорошим вариантом для тех, кто думает, куда поехать.

Догузова добавила, что интересные предложения по соотношению цена-качество сейчас действуют при покупке билетов в Краснодарский край, Крым и Ставропольский край, там сейчас уже установилась теплая погода.

Заинтересованным в культурно-познавательном отдыхе туристам она посоветовала посетить Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, во всем мире новым вирусом заражены 100 026 человек, выздоровело более 55 тысяч человек, скончалось более трех тысяч. Только в Китае число зараженных превысило 80,5 тысячи человек. ВОЗ заявила о распространении COVID-19 вне Китая в 85 странах, в том числе в России.

