Большинство россиян назвали 8 Марта и 23 Февраля просто "женским" и "мужским" праздниками

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В России провели опрос, касающийся трактовки и необходимости праздников 23 Февраля и 8 Марта, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос про День защитника Отечества, 66% респондентов отметили, что его стоит отмечать как день всех мужчин. 31% опрошенных считают, что этот праздник относится именно к тем, кто так или иначе связан с военной службой.

10% не смогли четко ответить на поставленный вопрос. 9% респондентов и вовсе считают, что этот день не нужно отмечать.

Что касается 8 Марта, то подавляющая часть опрошенных (90%) считает, что этот праздник стоит отмечать как "женский день" или "праздник всех женщин". 5% рассматривают 8 Марта как день борьбы за права женщин, а 3% респондентов считают этот праздник ненужным.

Что касается вопроса борьбы за права женщин, то 74% опрошенных не рассматривают 8 Марта под таким углом. 14% респондентов считают, что праздник затрагивает и этот аспект. Организаторы опроса задали вопрос и про причину проведения этого праздника, на что большая часть (30%) ответила, что женщины заслуживают праздника.

Кроме того, респондентов спросили о том, кому чаще всего они дарят подарки. Доминирующая часть как женщин, так и мужчин чаще всего преподносят приятные сюрпризы членам семьи (83% и 84%). На втором месте расположился ответ "другие родственники" (30% и 28%).

Ранее российских женщин спросили об их главных жизненных приоритетах. 45% респонденток отметили, что самым важным они считают для себя семью и детей. Далее идут такие ответы, как "досуг, хобби", "спорт, здоровье", "личностный рост, обучение".