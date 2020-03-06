Синоптики дали прогноз погоды на 6 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода установится в Москве и Подмосковье в пятницу, 6 марта. Об этом пишет сайт "Метеоновости".

По сообщениям синоптиков, днем столичный регион останется в теплой части североатлантического циклона.

"Воздух в столице прогреется до 9-11 градусов тепла, по области – до плюс 11 градусов", – говорится на сайте.

Будет дуть южный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба. Показатель относительной влажности воздуха составит порядка 80 процентов.

Специалисты отмечают, что вечером в некоторых районах города возможны небольшие осадки в виде дождя.

Ранее россиянам пообещали "малиновое" лето в текущем году. Известно, что температура будет превышать климатическую норму.

О пользе "малинового" лета сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева. По ее словам, россияне адаптированы к такой погоде.