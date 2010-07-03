Москва расширяет возможности по обучению предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юля Иванко

На сайте московской образовательной площадки для малого бизнеса "Онлайн-академии МБМ" открылся новый раздел "PRO-курсы". В нем опубликовано 30 видеотренингов по cеми направлениям, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Среди направлений – искусство переговоров, техника речи, нетворкинг, финансовый и управленческий учет, поиск финансирования, креатив в рекламе, digital-маркетинг. Авторами онлайн-занятий стали известные предприниматели и бизнес-тренеры, в том числе Алина Тер-Акопова, Дмитрий Ковпак, Александр Левитас, Константин Шобанов, Дмитрий Сендеров.

"Москва постоянно расширяет возможности для бесплатного обучения предпринимателей. Сейчас в базе "Онлайн-академии" – 20 курсов и больше 100 видеоуроков. Новая образовательная программа будет интересна и стартаперам, и тем, кто давно открыл свое дело", – сказала Сергунина.

"Онлайн-академия МБМ" подразделяется всего на три обучающие программы. Она также состоит из программ Start (для начинающих) и Progress (для практикующих предпринимателей).