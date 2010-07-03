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06:36

Генштаб назвал нецелесообразным отказ от призыва в армию

общество

06:36

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) РФ считает нецелесообразным отказ от призыва на срочную службу. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Евгений Бурдинский.

По его словам, в последние годы значительно увеличилась численность проходящих военную службу по контракту, что позволило пропорционально снизить количество призывников.

Так, в 2018 году на должностях прапорщиков, сержантов и солдат службу по контракту проходили более 350 тысяч человек. При этом соотношение численности контрактников к призывникам составляет 1,7 к 1.

Бурдинский подчеркнул, что с учетом необходимости "военно-обученного мобилизационного людского ресурса" и "финансово-экономических возможностей государства" в перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен.

По сравнению с 2012 годом число граждан, желающих уклониться от военной службы, уменьшилось более чем в три раза, отметил генерал-лейтенант в интервью газете "Красная звезда".

22 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому пребывающие в запасе граждане в 2019 году будут призваны на военные сборы.

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