Роспотребнадзор исключил возможность вспышки лихорадки денге в РФ

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Вспышка лихорадки денге в России исключена, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора в беседе с ТАСС.

По информации ведомства, все российские пункты пропуска через границу находятся под контролем. Благодаря АИС "Периметр" специалисты могут анализировать риски и выявлять людей с признаками инфекции, которые приезжают из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

До этого из-за эпидемии лихорадки денге в столичном округе Бразилии объявили режим ЧС и развернули полевой госпиталь. Аналогичный режим был объявлен и в Рио-де-Жанейро.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в мире из-за изменения климата происходит смещение границ природных очагов инфекций. Глава ведомства уточнила, что за 2023 год зафиксировали порядка 5 миллионов случаев лихорадки Денге в Северной и Южной Америке и почти полмиллиона – в юго-восточной Азии.

В начале декабря 2023 года столичное управление Роспотребнадзора опровергало о прибытии пассажира с Шри-Ланки в аэропорт Шереметьево с симптомами лихорадки денге. Там пояснили, что у него действительно наблюдалась повышенная температура, однако исследования не выявили у него особо опасных инфекций.

В ВОЗ считают, что лихорадка денге распространится на юге США, в Южной Европе и районах Африки до конца 2030 года. Это случится из-за потепления климата, создающего благоприятные условия для размножения комаров – переносчиков инфекции.

Число заразившихся лихорадкой денге в Таиланде возросло до 5 тысяч человек