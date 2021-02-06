Еще 4 333 пациента вылечились от коронавируса в Москве

В Москве зафиксировали 2 214 новых случаев коронавируса

В Москве за последние сутки выздоровели 4 333 пациента после прохождения лечения от коронавируса, сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

"В столице выздоровел еще 4 333 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 844 165", – уточнили в оперативном штабе.

Уточняется, что в столице подтверждено 2 214 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализация потребовалась 903 пациентам, скончались 60 человек.

В Оперштабе напомнили о необходимости вызвать врача на дом в случае появления симптомов ОРВИ.

В России за последние сутки выявили 16 627 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 3 951 233 случая коронавирусной инфекции с момента начала пандемии. За тот же период вылечились 3 436 326 человек.

