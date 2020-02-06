Водителей призвали пересесть на общественный транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Центре организации дорожного движения рекомендовали москвичам отказаться от поездок на личном авто и выбирать городской транспорт.

Заторы в городе оценили в 7-8 баллов. Движение осложнено из-за сложных метеоусловий.

Ранее в МЧС предупредили жителей столичного региона о метели и сильном ветре. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

В связи с ухудшением погодных условий видимость сократится до 500–1000 метров.

Из-за гололедицы и порывистого ветра в столице продлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 05:00 8 февраля. В усиленном режиме работают коммунальные службы. Дороги столицы обрабатывают противогололедным материалом.

В ночь с 5 на 6 февраля температура воздуха опускалась до -7,8 градуса. Таким образом, прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала нынешней зимы.

В выходные похолодает до -17 градусов. Однако уже в начале следующей недели в город вернется аномальное тепло. Климатическая норма будет превышена на 10 градусов: в понедельник днем столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов, во вторник – от -1 до +4 градусов.