Собянин принял участие в заседании президиума Госсовета

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Сергей Собянин принял участие в совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, которое провел Владимир Путин, сообщает Агентство "Москва".
Губернаторам и членам Совета глава государства предложил выработать новые решения по укреплению высшей школы в российских регионах, отметив, что сейчас сохраняется сверхконцетрация образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге – более 200 высших учебных заведений.
По словам Путина, необходимо создавать конкурентную сеть региональных вузов, а для этого необходимо предоставить регионам право при наличии ресурсов напрямую финансировать программы развития местных вузов и их инфраструктуры независимо от ведомственной подчиненности.
Президент напомнил, что с 2021 года ежегодно будет увеличиваться количество бюджетных мест в региональных вузах. На эти цели за четыре года выделят около 70 миллиардов рублей из федерального бюджета. В текущем году 22 миллиарда направят на обновление материально-технической базы и ремонт вузов, модернизацию студенческих городков.
Путин подчеркнул, что необходимо поддержать стремление предпринимателей инвестировать в образование и науку и предложить для этого новые инструменты для сотрудничества бизнеса, регионов и государства. Также глава государства предложил и дальше последовательно закрывать вузы-пустышки.
В ближайшее время увеличат размер поддержки за достижения в науке, рассказал президент РФ. Он также заявил, что следует подумать над обновлением системы подготовки научных и преподавательских кадров высшей квалификации.
Путин подчеркнул, что необходимо разрешить вузам и колледжам самостоятельно формировать профили обучения, в том числе короткие образовательные программы, чтобы студенты могли получать дополнительную квалификацию.
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