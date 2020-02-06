Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:30

Черные списки пассажиров поездов могут появиться в России

общество транспорт безопасность

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуме допустили возможность разработки и принятия законопроекта о создании так называемого черного списка пассажиров поездов, как это делали в отношении авиадебоширов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Есть такое предложение: сделать по аналогии с авиадебоширами, что-то похожее. Но такое решение требует очень тщательного обсуждения с учетом всех точек зрения", – рассказал член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он отметил, что железнодорожный транспорт также можно назвать источником повышенной опасности. Кроме того, он попадает и под описание места массового скопления людей.

Инициативу по введению перечня потенциально опасных и сложных пассажиров также опубликовали на сайте Российской общественной инициативы. Там стартовало голосование, по итогам которого будет решен вопрос о рассмотрении идеи в федеральных органах власти.

Ранее за введение черных списков выступил руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Общественный деятель предложил запрещать включенным в перечень лицам в течение года пользоваться ж/д транспортом.

Российские авиакомпании получили возможность составлять черные списки авиадебоширов. В Госдуме планируют рассмотреть поправку, согласно которой действие данных перечней будет сквозным – то есть нарушение на рейсах одной авиакомпании автоматически закроет пассажиру доступ к другим.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика