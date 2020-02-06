Черные списки пассажиров поездов могут появиться в России

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В Госдуме допустили возможность разработки и принятия законопроекта о создании так называемого черного списка пассажиров поездов, как это делали в отношении авиадебоширов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Есть такое предложение: сделать по аналогии с авиадебоширами, что-то похожее. Но такое решение требует очень тщательного обсуждения с учетом всех точек зрения", – рассказал член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он отметил, что железнодорожный транспорт также можно назвать источником повышенной опасности. Кроме того, он попадает и под описание места массового скопления людей.

Инициативу по введению перечня потенциально опасных и сложных пассажиров также опубликовали на сайте Российской общественной инициативы. Там стартовало голосование, по итогам которого будет решен вопрос о рассмотрении идеи в федеральных органах власти.

Ранее за введение черных списков выступил руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Общественный деятель предложил запрещать включенным в перечень лицам в течение года пользоваться ж/д транспортом.

Российские авиакомпании получили возможность составлять черные списки авиадебоширов. В Госдуме планируют рассмотреть поправку, согласно которой действие данных перечней будет сквозным – то есть нарушение на рейсах одной авиакомпании автоматически закроет пассажиру доступ к другим.

