Эксперт оценил идею ввести черные списки для гостей ресторанов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов прокомментировал Москве 24 идею ввести черные списки для гостей ресторанов, которые регулярно не оплачивают счета или уходят по-английски. По мнению эксперта, проблема с серийными едоками сильно преувеличена.

"Мне кажется, что масштабы со стороны ресторанов немного преувеличены. Например, мы никогда не сталкивались с подобными жалобами граждан и не слышали о том, что компании активно на это жалуются. Конечно, эти случаи есть. Очень много вопросов к идее с черными списками как с юридической, так и с этической точки зрения", – сказал Павлов.





Олег Павлов председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Но на мой взгляд, достаточно в каждом конкретном случае с привлечением правоохранительных органов такие вопросы решить, а не делать запреты, забирать какие-либо персональные данные людей, передавать их, чтобы другие компании видели.

Эксперт напомнил, что сейчас подобные ситуации разрешаются исключительно при помощи сотрудников полиции.

"Задерживать самостоятельно человека сотрудники ресторана не могут, поэтому вызывают полицию. Они составляют протокол, потом уже используют это в гражданском суде. Если там причинен какой-либо вред, то это может повлечь административные или уголовные разбирательства. Сумму за обед или ужин и сейчас взыскать можно через суд, полицию", – пояснил Павлов.

Также специалист отметил, что сейчас в обслуживании гостю заведения отказать по закону не имеют права, а также не могут не пустить посетителя.

Ранее в СМИ появилась информация, что рестораны Москвы и Санкт-Петербурга планируют ввести черные списки из-за большого количества незакрытых чеков и неоплаченных счетов. Об этом сообщил Пятый канал.

Уточняется, что любителей отобедать за счет заведения в городах стало много. Отговорки у гостей типичны: плохой сервис, непроходящая оплата по кредитной карте, а кто-то просто, без объяснения причин уходит по-английски, отмечают рестораторы.

По их словам, таких клиентов официанты уже знают в лицо, но отказать в посещении заведения не имеют права. Сейчас практика составления черных списков не закреплена на законодательном уровне.



Соболева Илона