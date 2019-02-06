Законопроект о повышении штрафов для уклонистов вновь внесут в Госдуму

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Участники координационного совета по законотворческой деятельности фракции "Единой России" определили, что нужно доработать в законопроекте о 10-кратном повышении штрафов за неявку призывников. Документ собираются заново внести в Госдуму, передает Агентство "Москва".

Предложение автора инициативы Андрея Красова, связанное с увеличением штрафов для должностных лиц, не вызвало нареканий у членов совета. Однако депутаты решили, что ситуация со штрафами для самих призывников, выглядит сложнее.

Замглавы фракции Андрей Исаев пояснил, что нынешние штрафы были установлены еще 17 лет назад, когда минимальный размер оплаты труда составлял 100 рублей.

"Оставлять его в таком виде нецелесообразно. В то же время предложение установить штраф в размере от одной тысячи до 500 тысяч рублей нам представляется чрезмерным", – уточнил Исаев, добавив, что можно ограничиться и пятью тысячами рублей.

В итоге Красову предложили ставить один размер штрафа – от одной до пяти тысяч рублей. "Мы договорились, что он перевнесет в Госдуму этот законопроект с учетом наших замечаний", – заключил Исаев.

Впервые законопроект внесли в Госдуму в начале января 2019 года. В документе отмечалось, что призывникам придется заплатить за неявку в установленный срок в военный комиссариат для постановки или снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета, а также за уклонение от медицинского освидетельствования.