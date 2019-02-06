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16:45

Россияне опустили статус профессии учителя

общество

16:45

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Фото: depositphotos/sheftsoff

Согласно опросу Общественной палатой РФ, 80% россиян отмечают снижение престижа профессии учителя.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на результаты опроса, 71% опрошенных оценивают статус профессии учителя как низкий. При этом респонденты в возрасте от 18 до 25 лет оценивают престиж профессии учителя как средний, а участники опроса в возрасте от 26 лет и выше скорее считают, что престиж профессии низкий. 80% опрошенных считают, что престиж профессии учителя в последнее время снижается.

Согласно опросу, только 25% опрошенных ответили, что они никогда не сталкивались с негативным профессиональным поведением учителя.

Ранее эксперты Министерства труда проанализировали данные системы мониторинга и пришли к выводу, что по итогам 2018 года самыми востребованными профессиями стали бухгалтеры и учителя.

Для специалистов в сфере бухгалтерского учета в прошлом году было зафиксировано более 130 тысяч вакансий, для педагогов и преподавателей – более ста тысяч.

общество

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