Жителям столичного региона рассказали о погоде 6 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном регионе в среду, 6 января, ожидается облачная погода, сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, осадков не предвидится. Погоду в Москве и Подмосковье определяет теплый сектор циклона.

"С восточным ветром придет более холодный воздух и максимальная температура в столице от минус 5 до минус 3 градусов, по области – от минус 8 до минус 3 градусов", – сказано на сайте.

Специалисты подчеркнули, что относительная влажность составит порядка 80 процентов, ветер будет от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что впервые за всю историю метеонаблюдений прошлый год оказался рекордно теплым во всех федеральных округах России. Температурный рекорд не был установлен только в Северо-Кавказском федеральном округе.

