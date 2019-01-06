Морозное Рождество. Жителей столицы предупредили о похолодании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики предупредили жителей столичного региона о похолодании на Рождество и в начале новой недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам, в понедельник, 7 января, погода будет облачной с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах и тротуарах образуется гололедица.

Днем в столице столбики термометров покажут от -11 до -13 градусов, а по области температура опустится до 16 градусов мороза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 751 миллиметр ртутного столба, отметили специалисты.

Кроме того, по словам метеорологов, в ночь на Рождество москвичи смогут увидеть необычное атмосферное явление − ледяные иглы. Эти осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов иглообразной или звездообразной формы появляются, когда морозы крепчают. В ночное время сверкание ледяных игл можно будет заметить в лучах фонарей и прожекторов, а днем – на солнце. Такие атмосферные осадки порой называют "алмазной" пылью. Из-за них видимость может упасть до 500–1000 метров, предупредили синоптики автомобилистов.

В рождественскую ночь возможен небольшой снег. Похолодает до минус 15−17 градусов. По области будет 13−18 градусов ниже нуля, а местами ожидаются 25-градусные морозы.