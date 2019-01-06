Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:37

Морозное Рождество. Жителей столицы предупредили о похолодании

общество погода

20:37

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики предупредили жителей столичного региона о похолодании на Рождество и в начале новой недели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам, в понедельник, 7 января, погода будет облачной с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах и тротуарах образуется гололедица.

Днем в столице столбики термометров покажут от -11 до -13 градусов, а по области температура опустится до 16 градусов мороза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 751 миллиметр ртутного столба, отметили специалисты.

Кроме того, по словам метеорологов, в ночь на Рождество москвичи смогут увидеть необычное атмосферное явление − ледяные иглы. Эти осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов иглообразной или звездообразной формы появляются, когда морозы крепчают. В ночное время сверкание ледяных игл можно будет заметить в лучах фонарей и прожекторов, а днем – на солнце. Такие атмосферные осадки порой называют "алмазной" пылью. Из-за них видимость может упасть до 500–1000 метров, предупредили синоптики автомобилистов.

В рождественскую ночь возможен небольшой снег. Похолодает до минус 15−17 градусов. По области будет 13−18 градусов ниже нуля, а местами ожидаются 25-градусные морозы.

До -20 ожидается в столичном регионе в праздничную ночь

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика