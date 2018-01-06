Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя, сообщает телеканал Москва 24.
На патриаршую службу в главном храме России собрались тысячи верующих. Среди присутствующих на богослужении депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, а также другие высокопоставленные представители власти.
Богослужение в прямом эфире транслируют телеканалы "Первый", "Россия 1" и "Спас". Онлайн-трансляция ведется на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Вместе с РПЦ Рождество празднуют Иерусалимская, Грузинская, Польская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Также к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по юлианскому календарю.
Ранее сообщалось, что метро в Москве будет работать до 02:00 в ночь с 6 на 7 января. Кроме того, наземный городской транспорт будет курсировать до 3:00 7 января.
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