Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя, сообщает телеканал Москва 24.

На патриаршую службу в главном храме России собрались тысячи верующих. Среди присутствующих на богослужении депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, а также другие высокопоставленные представители власти.

Богослужение в прямом эфире транслируют телеканалы "Первый", "Россия 1" и "Спас". Онлайн-трансляция ведется на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).



Вместе с РПЦ Рождество празднуют Иерусалимская, Грузинская, Польская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Также к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, живущие по юлианскому календарю.

Ранее сообщалось, что метро в Москве будет работать до 02:00 в ночь с 6 на 7 января. Кроме того, наземный городской транспорт будет курсировать до 3:00 7 января.