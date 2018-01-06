В полиции опровергли драку футбольных фанатов и журналистов в московском баре

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Московская полиция опровергла факт драки футбольных фанатов и журналистов в столичном баре "Все твои друзья". Ранее СМИ сообщали, что несколько футбольных фанатов и журналистов подрались в баре в центре Москвы, передает РИА Новости.

Полицейские провели проверку по обращениям СМИ, рассказал агентству дежурный офицер столичного главка МВД.

"Противоправных действий на момент прибытия полицейских не зафиксировано, обращений от администрации или посетителей не поступало", – сказал собеседник агентства.