Кинологи проверяют аэропорт Домодедово после сообщения об угрозе взрыва

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Аэропорт Домодедово проверяют 6 января после сообщения об угрозе взрыва. "Кинологи проверяют здание аэропорта Домодедово после поступившего анонимного сообщения об угрозе взрыва", – передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. Эвакуацию на время проверки не проводили.

Ранее неизвестный "заминировал" два московских вокзала – Ленинградский и Ярославский. На местах работают кинологи.

С 11 сентября, когда в России началась волна ложных минирований, под атаку телефонных террористов попали почти четыре тысячи объектов, эвакуировали более 2,6 миллиона человек.