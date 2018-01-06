В Литве обвинили советского актера Баниониса в сотрудничестве с КГБ

Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы обвинил советского актера Донатаса Баниониса в сотрудничестве с КГБ.

Актер, скончавшийся в 2014 году, был завербован КГБ под именем "Бронос" в октябре 1970-го года, передает РИА Новости.

Согласно данным центра, в 1974 году Баниониса исключили из списка агентов КГБ.

Донатас Банионис сыграл свыше ста ролей в театре и кино. Одной из самых известных его работ стала роль ученого Криса Кельвина в картине "Солярис" (1972) режиссера Андрея Тарковского.