Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние сутки в России подтвердили 32 602 случая коронавируса. В 2 285 из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

В Москве зафиксировали 3 301 случай, в Санкт-Петербурге – 2 420, в Московской области – 2 096. Еще 878 случаев выделили в Самарской области, в Краснодарском крае – 814, в Красноярском крае – 756, в Воронежской области – 735, в Пермском крае – 693, в Свердловской области – 687, в Нижегородской области – 663, в Ростовской области – 650, в Челябинской области – 642, в Республике Башкортостан – 641, в Иркутской области – 600, в Омской области – 581.

С начала пандемии в России зарегистрировано 9 801 613 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Республике Калмыкия и Республике Алтай.

От последствий коронавируса за прошедшие сутки в РФ умерли 1 206 человек, за весь период пандемии – 281 278. За минувшие 24 часа выздоровели 30 593 человека, за все время – 8 502 406.

Ранее сообщалось, что инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения даст оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не ранее января 2022 года. Перед этим РФПИ необходимо представить специалистам ВОЗ подробную дорожную карту подачи данных.