Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков поздравил добровольных пожарных и спасателей столицы с Днем добровольца. Его слова зачитали во время круглого стола в Главном управлении МЧС России по Москве.
"Добровольческое движение в столице всегла поддерживалось. В Москве зарегистрировано более 700 общественных объединений пожарной охраны", – говорится в сообщении.
Заммэра отметил, что добровольцы за пять лет совершили 11 тысяч 665 выездов на различные происшествия.
Также к словам благодарности с сторону добровольных пожарных и спасателей присоединился и начальник Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов. Он отметил их плодотворный вклад в безопасность населения. Отличившиеся получили медали МЧС.
Ранее Сергей Собянин в День добровольца выразил благодарность столичным волонтерам за их работу.
Мэр Москвы отметил, что в столице участники сотен организаций делают добрые дела: оказывают помощь приютам для животных, решают экологические вопросы, помогают людям.
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