Прощание с актером Борисом Плотниковым прошло в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Прощание с актером театра и кино, народным артистом РФ Борисом Плотниковым прошло в Московском художественном театре имени Чехова в субботу, 5 декабря. Об этом сообщает ТАСС.
Гражданская панихида состоялась на Основной сцене МХТ. Проститься с артистом приехали родные и близкие, а также коллеги и студенты, с которыми Плотников работал в ГИТИСе.
"Сказать, что Боря был прекрасным артистом? Это не то что банально, это вам всем известно. Все, чем он занимался, он это делал максимально", – заявил ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий.
Как отметил художественный руководитель – директор театра МХТ имени Чехова Сергей Женовач, роли Бориса Плотникова "начинали жить отдельной жизнью".
Народный артист РФ Борис Плотников скончался 2 декабря в возрасте 71 года. По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, за неделю до смерти артист был госпитализирован с коронавирусом.
Плотников начал свою кинокарьеру в 1976 году в фильме "Восхождение". Наибольшую известность он приобрел после роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце".
Актер Борис Плотников умер от коронавируса
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