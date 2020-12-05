Прощание с актером Борисом Плотниковым прошло в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Прощание с актером театра и кино, народным артистом РФ Борисом Плотниковым прошло в Московском художественном театре имени Чехова в субботу, 5 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Гражданская панихида состоялась на Основной сцене МХТ. Проститься с артистом приехали родные и близкие, а также коллеги и студенты, с которыми Плотников работал в ГИТИСе.

"Сказать, что Боря был прекрасным артистом? Это не то что банально, это вам всем известно. Все, чем он занимался, он это делал максимально", – заявил ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий.

Как отметил художественный руководитель – директор театра МХТ имени Чехова Сергей Женовач, роли Бориса Плотникова "начинали жить отдельной жизнью".

Народный артист РФ Борис Плотников скончался 2 декабря в возрасте 71 года. По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, за неделю до смерти артист был госпитализирован с коронавирусом.

Плотников начал свою кинокарьеру в 1976 году в фильме "Восхождение". Наибольшую известность он приобрел после роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце".

