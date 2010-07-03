Москвичей призвали отказаться от поездок на машине из-за погоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали москвичам отказаться от поездок на личном автотранспорте на время непогоды. Об этом сообщили в Twitter организации.

"Моросящий дождь, мелкие аварии, ремонт плюс локальные ограничения. Поэтому лучше всего отказаться от поездок на машине", – объявили в ЦОДД.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье до вечера 7 декабря. Подобная мера предосторожности связана с усилением ветра: синоптики обещают, что он будет порывистым.

Кроме того, в ближайшие выходные сохранится вероятность ледяных дождей. Это погодное явление опасно тем, что возможно возникновение гололедицы. Метеорологи объясняют предполагаемые дожди тем, что температура будет колебаться около нулевой отметки.

