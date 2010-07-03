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Общество

11:40

Запрет на продажу сигарет около школ просят пересмотреть

общество безопасность

Фото: depositphotos/grafvision

Ассоциации участников сетевой и несетевой розничной торговли обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой отменить запрет на торговлю сигаретами рядом с образовательными учреждениями. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно действующим нормам, продавать табачные изделия нельзя в радиусе 100 метров от территории учреждений. Представители торгового сообщества предлагают внести поправки в статью 19 федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

По мнению участников рынка, формулировки "антитабачного закона" недостаточно конкретны, поэтому ими можно манипулировать. Кроме того, норму о закрытом 100-метровом радиусе считают избыточной, поскольку несовершеннолетних и так защищают от потребления табачной продукции или столкновения с ней в торговом зале.

Как сообщили в секретариате вице-премьера Алексея Гордеева, документ проработают специалисты Минпромторга, Минсельхоза и Минздрава.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, запрещающий продавать сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин. Документ подал депутат от партии "Единая Россия" Марат Бариев.

Кроме того, депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к представителям Минздрава и Роспотребнадзора с просьбой проверить табачные киоски на предмет продажи никотиновых смесей несовершеннолетним. По словам члена ЛДПР, новое увлечение школьников вызывает опасение.

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