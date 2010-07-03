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Общество

11:00

В Китае признали россиян "воинственным народом"

общество

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Многие китайцы считают россиян "воинственным народом" по разным причинам. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на местное издание.

Авторы обращают внимание, что Россия оказалась единственной страной, которая смогла захватить больше всего земель во времена Российской империи и Советского Союза. В это время территория России достигла 25 миллионов квадратных километров.

На "воинственность" россиян повлиял, как уточняется, и суровый климат, в условиях которого россияне сумели выжить. В частности, зима смогла победить Швецию в 1707 году (Северная война против Швеции 1700–1721), Наполеона в 1812 году и не только.

Ранее Россию признали одной из трех сильнейших стран в мире. При этом у государства существует четыре слабых места, среди которых проблема численности населения, экономические трудности, торможение развития экономики, а также сложная международная обстановка.

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