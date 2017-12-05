Самую продолжительную в мире радугу увидели жители Тайваня

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Жители города Тайбэй на Тайване в течение девяти часов наблюдали радугу в небе над Университетом китайской культуры.

По продолжительности эта радуга побила рекорд 1994 года, когда в Великобритании жители Йоркшира видели атмосферное явление на протяжении шести часов, сообщает "Газета.ру".

Студенты и преподаватели сделали более 10 тысяч фотографий. Судя по сделанным записям и фотографиям, радуга появилась в 06:57 и исчезла в 15:55.

Неделю назад в университете наблюдали за радугой, продержавшейся в небе шесть часов. Университет намерен подать заявку в комиссию Книги рекордов Гиннеса. Для этого собираются все доказательства.