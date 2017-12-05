Префекты округов и главы управ встретятся с москвичами в декабре

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Горожане встретятся с префектами округов и главами управ в декабре.

Встречи с префектами пройдут 27 декабря. Представителя власти обсудят с горожанами социально-экономическое развитие районов, планы по благоустройству и социальную защиту населения.

С главами управ можно будет встретиться 20 декабря. Жители обсудят с ними спортивно-досуговую работу, новогодние мероприятия в районе, работу предприятий потребительского рынка и услуг, благоустройство и прочее.

С графиком встреч с префектами можно ознакомиться здесь, а с главами управ – здесь.