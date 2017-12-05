Фото: AP/Eugene Hoshiko
Загадочная иллюзия поразила пользователей Сети. В интернете появилось GIF-изображение, при просмотре которого многие признались, что слышат странные звуки.
Пост, опубликованный пользователем @lisadebruine, набрал более 30 тысяч лайков и почти 16 тысяч репостов. Комментаторы строят разные теории о том, почему просмотр GIF-изображения сопровождается звуком. Однако нашлись и те, кто написал, что ничего не слышит, передает "Российская газета".
Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp— Lisa DeBruine 🏳️🌈 (@lisadebruine) 2 декабря 2017 г.
Кандидат психологических наук Лондонского университета Кристофер Фаснидж рассказал, что могло стать причиной возникновения такой иллюзии. По его словам, существует нейрологический феномен синестезия, при котором раздражение в одной сенсорной системе автоматически отражается в другой. В результате чего около 20 процентов людей слышат "звук" при просмотре анимации.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: