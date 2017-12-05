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Общество

5 декабря, 14:46

Загадочная иллюзия поразила пользователей Сети

общество наука

Фото: AP/Eugene Hoshiko

Загадочная иллюзия поразила пользователей Сети. В интернете появилось GIF-изображение, при просмотре которого многие признались, что слышат странные звуки.

Пост, опубликованный пользователем @lisadebruine, набрал более 30 тысяч лайков и почти 16 тысяч репостов. Комментаторы строят разные теории о том, почему просмотр GIF-изображения сопровождается звуком. Однако нашлись и те, кто написал, что ничего не слышит, передает "Российская газета".


Кандидат психологических наук Лондонского университета Кристофер Фаснидж рассказал, что могло стать причиной возникновения такой иллюзии. По его словам, существует нейрологический феномен синестезия, при котором раздражение в одной сенсорной системе автоматически отражается в другой. В результате чего около 20 процентов людей слышат "звук" при просмотре анимации.

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