Загадочная иллюзия поразила пользователей Сети. В интернете появилось GIF-изображение, при просмотре которого многие признались, что слышат странные звуки.

Пост, опубликованный пользователем @lisadebruine, набрал более 30 тысяч лайков и почти 16 тысяч репостов. Комментаторы строят разные теории о том, почему просмотр GIF-изображения сопровождается звуком. Однако нашлись и те, кто написал, что ничего не слышит, передает "Российская газета".

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp