Фото: AP/Eugene Hoshiko

Загадочная иллюзия поразила пользователей Сети. В интернете появилось GIF-изображение, при просмотре которого многие признались, что слышат странные звуки.

Пост, опубликованный пользователем @lisadebruine, набрал более 30 тысяч лайков и почти 16 тысяч репостов. Комментаторы строят разные теории о том, почему просмотр GIF-изображения сопровождается звуком. Однако нашлись и те, кто написал, что ничего не слышит, передает "Российская газета".

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp — Lisa DeBruine 🏳️‍🌈 (@lisadebruine) 2 декабря 2017 г.



Кандидат психологических наук Лондонского университета Кристофер Фаснидж рассказал, что могло стать причиной возникновения такой иллюзии. По его словам, существует нейрологический феномен синестезия, при котором раздражение в одной сенсорной системе автоматически отражается в другой. В результате чего около 20 процентов людей слышат "звук" при просмотре анимации.