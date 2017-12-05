Строительство трех высоток завершили на Варшавском шоссе

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Завершено строительство трех 25-этажных жилых домов на Варшавском шоссе на юге столицы. До конца года корпуса должны ввести в эксплуатацию.
Здания находятся по адресу: Варшавском шоссе 141, владение 14. Три корпуса общей площадью около 16,5 тысячи квадратных метров рассчитаны на 240 квартир каждый. На первых этажах разместятся кафе, предприятия торговли и сферы обслуживания.
Во дворе комплекса высадят деревья, цветы и кустарники, создадут детские и спортивные площадки. Рядом с жилыми корпусами возводят детский сад круглой формы на 220 детей с закрытым двориком внутри. Также в составе комплекса построят торговый центр и паркинг на тысячу мест.
В пресс-службе Мосгосстройнадзора отметили, что к проверкам жилых домов привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований.
Многофункциональный жилой комплекс возвели за счет средств инвестора – ПАО "Группа компаний ПИК".
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