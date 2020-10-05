Подмосковные спасатели освободили застрявшего головой в горшке ребенка

Фото: ГКУ МО “Мособлпожспас”

В подмосковной Коломне спасатели освободили пятилетнего ребенка, застрявшего головой в пластиковом сиденье детского горшка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО "Мособлпожспас".

"Попытки матери освободить голову мальчика успехом не увенчались, и она вызвала спасателей. Прибыв на место вызова, работники дежурной смены, отвлекая малыша смешными историями, сняли с его шеи пластиковое сиденье без применения режущего инструмента", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что медицинская помощь ребенку не понадобилась.

Ранее спасатели Московского авиационного центра помогли двухлетнему ребенку, голова которого застряла в детском сиденье для унитаза. Мать ребенка объяснила, что купила для него сиденье, чтобы отучить от горшка, однако ребенок надел предмет на голову.

