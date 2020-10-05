Облачная с прояснениями погода установится в Москве в понедельник

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в понедельник, 5 октября. Об этом информирует сайт Гидрометцентра России.
По данным метеорологического ведомства, в городе не прогнозируется осадков. При этом днем температура воздуха прогреется до плюс 18–20 градусов. В ночь на вторник значения термометров опустятся до 6 градусов тепла.
Кроме того, в столице в понедельник будет дуть юго-восточный ветер порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 759 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье в понедельник воздух прогреется от 16 до 21 градуса тепла. В ночь на вторник в некоторых районах температура опустится до отметки плюс 3 градуса.
Ранее синоптик рассказала о погоде в Москве, которая установится на неделе. Сообщалось, что температура воздуха будет превышать норму на 2–5 градусов.
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщал, что до 15 октября в Москве ожидается превышение климатической нормы на 1–1,5 градуса. При этом во второй половине октября в столичном регионе может выпасть первый снег.
Москвичам рассказали, когда в столице выпадет первый снег
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: