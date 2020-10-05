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Общество

07:20

Облачная с прояснениями погода установится в Москве в понедельник

общество погода

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в понедельник, 5 октября. Об этом информирует сайт Гидрометцентра России.

По данным метеорологического ведомства, в городе не прогнозируется осадков. При этом днем температура воздуха прогреется до плюс 18–20 градусов. В ночь на вторник значения термометров опустятся до 6 градусов тепла.

Кроме того, в столице в понедельник будет дуть юго-восточный ветер порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 759 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник воздух прогреется от 16 до 21 градуса тепла. В ночь на вторник в некоторых районах температура опустится до отметки плюс 3 градуса.

Ранее синоптик рассказала о погоде в Москве, которая установится на неделе. Сообщалось, что температура воздуха будет превышать норму на 2–5 градусов.

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщал, что до 15 октября в Москве ожидается превышение климатической нормы на 1–1,5 градуса. При этом во второй половине октября в столичном регионе может выпасть первый снег.

Москвичам рассказали, когда в столице выпадет первый снег

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