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Москва 24

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03:29

Особый противопожарный режим готовятся ввести в Амурской области

общество безопасность

03:29

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Власти Амурской области сообщили о решении ввести в регионе особый противопожарный режим. Причиной называют угрозу большого количества возгораний в лесах. Новый режим начнет свое действие с 10 октября.

"Время до 10 октября даст возможность гражданам закончить уборку личных подворий, а главам поселений – завершить подготовку населенных пунктов к началу пожароопасного сезона", – цитирует ТАСС слова исполняющего обязанности министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Севостьянова.

В ведомстве уточняют, что все имеющиеся противопожарные силы области были приведены в полную готовность к осеннему периоду. На территории региона имеется резерв в количестве 418 человек и 284 единиц техники. Практически каждый день проводится патрулирование на самолетах Ан-2.

По последним данным, 4 октября на территории Амурской области зарегистрирован один природный пожар. Его площадь составила 30 гектар.

Ранее склад загорелся в Петербурге. Пожар охватил площадь в 3900 квадратных метров.

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общество безопасность

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