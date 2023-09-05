В ЛДПР предложили предоставлять дополнительный отпуск беременным в первом триместре

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Беременные в первом триместре должны иметь возможность взять дополнительный оплачиваемый отпуск, считают в ЛДПР. Парламентарии подготовили соответствующий проект закона. Глава фракции Леонид Слуцкий рассказал об инициативе в своем официальном телеграм-канале.

"Именно сейчас мы должны определить те ключевые пути, по которым будет развиваться наша страна. Одно из важнейших направлений – защита материнства и детства с первых дней", – говорится в его публикации.

Он объяснил, что у матери должны быть силы, чтобы выносить здорового ребенка. Однако стресс во время решения рабочих вопросов может крайне негативно отразиться на организме беременной женщины. Поэтому сотрудницам, которые готовятся к рождению малыша, необходимо предоставлять отпуск в первом триместре, резюмировал Слуцкий.

Ранее Владимир Путин отметил, что ситуация с рождаемостью в России остается сложной, в связи с этим необходимо принимать дополнительные меры в сфере демографии.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы с крайне низкой рождаемостью. Она выделила Ленинградскую, Смоленскую, Рязанскую, Тульскую, Владимирскую, Пензенскую, Орловскую, Саратовскую, Тамбовскую области и Республику Мордовию.



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