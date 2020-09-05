Сухая и теплая погода ожидается в субботу в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сухая и теплая погода ожидается в субботу, 5 сентября, в Москве. Об этом информирует портал "Метеоновости".

Как утверждают синоптики, соответствующую погоду обеспечит западная периферия обширного антициклона.

"Максимальная температура воздуха в Москве +21..+23, по области +19..+24 градуса", – отмечается на сайте.

Кроме того, днем будет дуть южный ветер порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет и составит 751 миллиметр ртутного столба. У метеозависимых людей это может вызвать недомогания.

"Относительная влажность воздуха около 45 процентов", – уточняют специалисты.

Метеорологи добавляют, что погода окажет благоприятное влияние на самочувствие, активность и психоэмоциональное состояние москвичей. При этом будет полезно провести день на воздухе – прогуляться в парке или заняться физкультурой. Также рекомендуются дозированные воздушные ванны и дыхательная гимнастика.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам бабье лето. При этом погодному явлению будет предшествовать ненастье.