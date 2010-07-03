Объявлены конкурсы на обеспечение бесплатным питанием детей и молодых мам

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Молочно-раздаточные пункты каждый месяц выдают продуктовые наборы около 350 тысячам женщин и детей. Департамент по конкурентной политике объявил восемь конкурсов на обеспечение бесплатными наборами питания детей, кормящих матерей и беременных женщин. Об этом сообщил глава ведомства Геннадий Дегтев, передает портал мэра и правительства Москвы.
"Лотовая документация предполагает поставку сухих молочных и кисломолочных смесей, пюре из овощей, фруктов и мяса, каш, соков, творога, кефира. Весь закупленный товар поступит в городской распределительный центр, после чего 250 молочно-раздаточных пунктов Москвы получат новые наборы детского питания", – сказал Дегтев.
Участие в конкурсах будет ограничено, что позволит выбрать победителя с самым выгодным ценовым предложением.
Срок поставки товаров по контракту составляет с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года. Общая начальная цена контрактов – 9,4 миллиарда рублей.
Начальник управления закупок департамента здравоохранения Инна Шабалдина отметила, что такой способ обеспечения льготного населения столицы питанием действует второй год. Через молочно-раздаточные пункты Москвы получают наборы продуктов 340–350 тысяч мам и их малышей, сказала она. Это позволяет исключить человеческий фактор при выдаче питания, каждый набор составлен по рекомендациям врачей.
Список закупок будет опубликован в ближайшее время.
Получать бесплатное питание могут люди, зарегистрированные по месту жительства в Москве, имеющие полис ОМС и прикрепленные к поликлинике. Рецепт выдается в женской консультации или детской поликлинике.
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