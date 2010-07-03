Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:15

Объявлены конкурсы на обеспечение бесплатным питанием детей и молодых мам

общество город еда

14:15

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Молочно-раздаточные пункты каждый месяц выдают продуктовые наборы около 350 тысячам женщин и детей. Департамент по конкурентной политике объявил восемь конкурсов на обеспечение бесплатными наборами питания детей, кормящих матерей и беременных женщин. Об этом сообщил глава ведомства Геннадий Дегтев, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Лотовая документация предполагает поставку сухих молочных и кисломолочных смесей, пюре из овощей, фруктов и мяса, каш, соков, творога, кефира. Весь закупленный товар поступит в городской распределительный центр, после чего 250 молочно-раздаточных пунктов Москвы получат новые наборы детского питания", – сказал Дегтев.

Участие в конкурсах будет ограничено, что позволит выбрать победителя с самым выгодным ценовым предложением.

Срок поставки товаров по контракту составляет с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года. Общая начальная цена контрактов – 9,4 миллиарда рублей.

Начальник управления закупок департамента здравоохранения Инна Шабалдина отметила, что такой способ обеспечения льготного населения столицы питанием действует второй год. Через молочно-раздаточные пункты Москвы получают наборы продуктов 340–350 тысяч мам и их малышей, сказала она. Это позволяет исключить человеческий фактор при выдаче питания, каждый набор составлен по рекомендациям врачей.

Список закупок будет опубликован в ближайшее время.

Получать бесплатное питание могут люди, зарегистрированные по месту жительства в Москве, имеющие полис ОМС и прикрепленные к поликлинике. Рецепт выдается в женской консультации или детской поликлинике.

Читайте также

общество город еда

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика