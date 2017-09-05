Украинская соцсеть Ukrainians объявила о закрытии

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Украинская социальная сеть Ukrainians объявила о своем закрытии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соучредителя проекта Александру Струмчинскую.

На своей странице в Facebook она написала, что разработка соцсети прекращается.

"Меня поставили перед фактом, что разработка украинской соцсети прекращается. Ситуация такова – моего голоса недостаточно, чтобы самостоятельно продолжать реализацию проекта", – пояснила Струмчинская.

По ее словам, руководство компании разработчиков отказались не только от самостоятельной разработки, но и от возможности ее передачи.

Предполагалось, что Ukrainians станет альтернативой российской соцсети "ВКонтакте". Ранее стало известно, что офис "Вконтакте" закрыли в Киеве в связи с санкциями.