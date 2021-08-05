Аналитики выяснили, сколько россиян считают себя успешными

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59% жителей России считают себя успешными людьми, среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет такими себя назвали 64% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.

Его участникам также было предложено ответить на вопрос, что именно они считают основным критерием успешности. Респонденты, не ограниченные определенным количеством вариантов ответа, назвали успехом достижение поставленных целей (18%), хороший уровень заработка (17%) и счастливый брак (16%). Стремительную карьеру ключевым признаком успеха назвали всего 4% опрошенных.

При этом опрос показал, что 41% россиян не считают себя успешными, около трети (31%) склонны полагать, что успех в их жизни представляет собой большую редкость, а каждый десятый (10%) абсолютно уверен, что удача не на его стороне.

Исследование проводилось 22–23 июня 2021 года в 311 населенных пунктах, во всех федеральных округах страны. В нем приняли участие 1 600 россиян из числа представителей экономически активной категории населения.

Ранее ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что 68% россиян считают себя счастливыми. Отвечая на вопрос о том, счастливы ли они, 45% респондентов ответили "скорее да", 38% – "определенно да", остальные же скорее или вовсе не считают себя счастливыми. С помощью расчета разницы между положительными и отрицательными ответами в итоге был вычислен индекс счастья, который составил 68%. Это соответствует показателю 2016 года. При этом в 2017 и 2019 годах индекс счастья достигал уровня 73 и 75% соответственно.