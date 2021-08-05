В Москве выявили 3 227 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве за прошедшие сутки выявили 3 227 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб.
"За сутки госпитализирован 901 человек. На ИВЛ находятся 428 человек. В городе выздоровели еще 4 477 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 378 924", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки в столице скончались 68 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.
В России за последние сутки подтвердили 23 120 новых случаев коронавируса. В 2 017 из них болезнь протекала без клинических проявлений.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что штамм "Дельта" составлял 68,8% среди выявляемых за последние три недели июля случаев коронавируса. Она добавила, что ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации.
В Роспотребнадзоре рассказали, как переносят болезнь пациенты со штаммом "Дельта"
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