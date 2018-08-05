Москвичей предупредили о грозе во второй половине дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Гроза и до +27 градусов тепла ожидается в столичном регионе в воскресенье, 5 августа. В течение дня сохранится переменная облачность, сообщает портал "Метеоновости".
Регион окажется под влиянием атмосферного фронта с северо-запада. Кратковременные дожди, а также грозу стоит ждать во второй половине дня.
Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе порывы возрастут до 15 метров в секунду.
В Москве воздух прогреется до +25... +27 градусов, в Московской области – до +22... +27 градусов.
Атмосферное давление продолжит падать и в середине дня составит 742 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%.
Ранее Гидрометцентр продлил на 5 августа желтый уровень опасности в Москве из-за грозы и риска возникновения пожаров.
К жаре в столице прибавится гроза и сильный ветер
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